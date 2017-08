Siç lajmëroi nje dite me pare kryeministri Edi Rama, vendimi i pare i qeverise se re do te jete shpallja e vitit 2018 si viti mbarëkombëtar i Skënderbeut. Ne nje postim ne rrjetet sociale, Rama ka sqaruar se do te ngrihet një komision i posaçëm për organizimin e aktiviteteve.

2018 përveç përveç 550-vjetorit të vdekjes së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skenderbeu, shënon edhe 140 vjetorin e themelimit te lidhjes se Prizrenit dhe 110 vjetorin e Kongresit te Manastirit e përcaktimit te alfabetit shqip. Kryeministri ka ftuar qytetaret te japin propozimeve për kalendarin e vitit 2018.