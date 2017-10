Kryetari demokrat Lulzim Basha e vlerëson dorëheqjen e kreut të SHISH Visho Ajazi Lika, si të detyruar pas presionit politik. Edhe pse pranoi se nuk ka informacione konkrete, Basha tha se puna e SHISH gjatë drejtimit të Visho Ajazi Likës, ka vënë në panik qeverinë, e cila është vënë në lëvizje për të mbyllur çështjen “Tahiri”.

“Një gjë është e sigurt; një Shërbim Informativ i cili harton raporte për përfshirjen e Policisë në kultivimin dhe trafikimin e drogës, siç ka bërë SHISH prej dy vitesh, është halë në sytë e narko-shtetit dhe të Edi Ramës. Ndaj nuk mund të ketë konkluzion tjetër përveçse presionit politik. Kjo tregon që narko-shteti është në panik total dhe po bën gjithçka për të mbyllur aferën e Samir Tahirit. Por e kundërta do të ndodhë. Kësaj afere do t’i shkohet deri në fund. Saimir Tahiri nuk do t’i shpëtojë drejtësisë. Kjo është e sigurt!”