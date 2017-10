Buxheti per rimbursimin e medikamenteve per personat qe vuajnë nga tumoret, duhet te behet publik. Kjo ka qene kërkesa e deputeteve demokrate ne Komisionin e Shendetesise. Ata kane ngritur shqetësimin se fondet vidhen dhe asnjëherë nuk përfundojnë aty ku duhet. Por ministrja Manastirliu deklaron se buxheti per ketë kategori eshte dyfishuar dhe se janë 5 medikamente qe jane bere pjese e paketës se rimbursimit.

Nje tjetër problematike qe u prek nga deputetja Elisa Spiropali ishte ajo e radhëve te gjata ne shërbimin onkologjik ne QSUT.

Ne Shqipëri, diagnostikohen ne vit rreth 550 gratë me kancer te gjirit, dhe sipas ministres Ogerta Manstirliu te gjitha shpenzimet e këtyre rasteve mbulohen nga shteti.