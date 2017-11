Pesë vepra shqiptare të arkivave që për një arsye nuk e kanë prekur kurrë skenën teatrale, tanimë kanë një koncept regjisorial për t’iu prezantuar publikut kryeqytetas.

Përzgjedhja e veprave është bërë nga Sonila Kapedani, regjisorja që njihet për hulumtimin në arkiva, ndërsa konceptet regjisoriale janë fituar, pasi veprat i janë prezantuar regjisorëve të rinj e të vjetër.

Vepra e Camaj ngjitet në skenë në regjinë e Shkëlzen Berishës.

Por, emocionet më të mëdha i kanë regjisorët e rinj që e kanë këtë sfidën e parë me publikun.

I konceptuar si një festival, ku jehona është për veprat e pluhurosura në arkiva,në këtë festival rivjen edhe vepra e at Zef Pllumit “Rrno për me tregue” me regji të Milto Kutalit dhe nën interpretimin e Arben Derhemit.