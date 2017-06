Franca ringrihet menjëherë pas humbjes ndaj Suedisë ne eliminatore dhe arrin te mposhte 3 me 2 Anglinë ne miqësoren e luksit. Sfida e luajtur ne Stade De France, me se shumti është dominuar nga te zotet e shtëpisë, pavarësisht se ishin ishulloret, të cilët kaluan të parët në avantazh me anë të Kane në minutën e 9 që shfrytëzoi më së miri pasimin e Bertrand.

7 minuta më vonë Dembele i shkon shumë barazimit, një rezultat që gjithsesi do të arrihet në minutën e 22 kur për “gjelat” shënoi Umtiti. Franca luajti më mirë, por Mbape dhe Dembele u ndalën nga portieri Heaton përpara se gardiani i Anglisë të dorëzohej në fund të pjesës së parë përballe Sidibes.

Pjesa e dytë nis sërish në shenjen e Anglisë, e cila fiton një 11-metersh me anë të Delle Alli, moment kur Varane ndëshkohet me të kuq. Nga pika e bardhe barazon Kane. Edhe pse me 10 lojtarë, Franca mbetet me e rrezikshme sidomos falë talentit te Monaco, Mbape i cili fillimisht godet traversën dhe me pas në të 78 shërben për Dembele, që realizon golin e fitores për të zotët e shtëpisë, ekip i mbushur plot me talente.

Ne takimet e tjera, Kili u mund ne mënyrë surprize nga Rumania 3 me 2 edhe pse shkoi deri ne avantazhin 2 me 0. Kolumbia shkatërroi 4 me 0 Kamerunin fale dopietes se Mines, dhe golave te James Rodrigues dhe Izquerdos. Barazim 1 me 1 ndërkohe ne derbin Norvegji-Suedi.