Ferri që përjetuan nga zjarri i rënë në ndërtesën 24-katëshe në Londër nuk ka marrë fund për banorët, të cilët presin lajme për fatin e të afërmve. Deri tani shifra e viktimave ka arritur në 17, por bilanci mund të shkojë në 100 të vdekur. Kërkimi i trupave është shumë i vështirë për shkak të frikës se godina mund të shembet dhe në katet e sipërme po kërkohet me qenë. Operacionet mund të zgjasin disa javë. Zjarrfikësit nuk shpresojnë për gjetjen e të mbijetuarve në kullën Grenfell. Shumë prej dëshmitarëve nuk gjenin fjalë për të përshkruar tmerrin e përjetuar.

“Pame shumë gjera me sy, pamë miq, pame familje….Njerëzit thërrisnin nga dritaret. Një grua bente me shenjë se do të hidhte foshnjën me shpresën, qe dikush ta kapte. Një burrë arriti ta priste dhe ta shpëtonte”.