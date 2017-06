Ka studime të ndryshme të cilat flasin se martesa është një stres më vete, por sipas studimit më të fundit të realizuar në Britani, martesa do t’ju ndihmojë të keni një jetë të shëndetshme fizikisht dhe psikologjikisht.

Disa studiues kanë deklaruar që martesa rrit ju ndihmon t’i mbijetoni sulmeve në zemër që mund të vijnë nga sasia e madhe e kolesterolit në gjak.

Të vetmit që do t’ju qëndrojnë përkrah gjatë gjithë jetës dhe që do të kujdesen për ju, është pikërisht bashkëshorti ose bashkëshortja juaj, të cilët do të jenë një shtysë e madhe për t’ju treguar se sa vlen jeta juaj.

Beqarët zakonisht janë të pamotivuar dhe kur ata dështojnë në jetë, mundësia për të hyrë në depresion është shumë herë më e madhe se sa të martuarit.

Sëmundjet që rrezikojnë jetën e beqarëve janë: sëmundjet e zemrës, diabeti, probleme psikologjike, etj.