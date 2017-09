Gulliermo del Toro, regjisori i filmit të shumë kritikuar “The shape of water”, ka fituar çmimin “Luani i Artë” në festivalin e 74 të filmit në Venecia. Kjo premierë që trajton dashurinë e një vajze me një krijesë nënujore, është vlerësuar për realizimin dhe mesazhin që përcjell.

Gjatë tërheqjes së çmimit në këtë event prestigjioz, regjisori meksikan është shprehur i kënaqur dhe ka falenderuar dhe kritikët e tij. “Vlerësimi është testamenti i triumfit të dashurisë, në rastin tim, dashurisë me një monster,” – tha Del Toro. ai inkurajoi të gjithë regjisorët amerikano-latin se me dëshirë dhe vullnet çdo gjë është e mundur.

Në këtë festival u vlerësuan dhe regjisori francez Ksavier Legrand me çmimin “Luani i Argjende” per dramën “Kujdestari”. Ndërsa kolegu i tyre izraelit Foxtrot u vlerësua me çmimin e jurisë.