Pas 5 vjetësh e gjysme tekniku De Biasi i thotë lamtumire Shqipërisë. Trajneri italian ka pritur me qetësi përfundimin e sfidës me Izraelin, pikërisht atë ndeshje ku sipas tij, ne rast te nje rezultati negativ, do te përfundonte ne gijotine.

I masakruar nga te gjithë pas humbjes me Luksemburgun ne miqësore, trajneri ka zgjedhur pas triumfit ne Haifa te marre revanshin e te godasë te gjithë, duke u shprehur se nëse mendojmë se jemi ne lartësinë e Spanjës dhe Italisë, kemi humbur dimensionin dhe kemi gabuar gjithçka si ambient, si tifozeri apo si media

“Ka disa situata në jetë në të cilat dikush duhet të ndjejë rrotull besimin dhe konsideratën, të cilën pavarësisht 5 viteve e gjysmë, mendoj se ende nuk e kam nga dikush. Mendoj se nëse Federata dëshironte Xhani De Biazin, do ta bënte më parë, jo sot, se tani është vonë. Por unë prisja diçka ndryshe, nuk funksionon kështu. Ata që janë më të mirë, si Lëv, janë konfirmuar 4 vite më parë, unë nuk prisja të më konfirmonin dy vite para, por prisja një diskutim ndryshe nga federata.”

60-vjeçari mbrojti vendimin si natyral ku ka një fillim dhe një fund dhe se është koha per sfida te tjera. Por brenda deklaratës, nuk është sfumuar për asnjë moment keqardhja per masakrimin per rezultatet e fundit, kriza me presidentin e FSHF-se dhe mbi te gjitha trajtimin ndryshe.

“Sa i përket krizës, nuk ka. E vetmja gjë që më vjen keq është që shumë mes jush ishin gati të bënin funeralin tim pas Izraelit. Më vjen keq që fituam dhe nuk u realizua. Mendoj se trajneri duhet vlerësuar për gjëra të ndryshme, përveçse humbjes së 5 ndeshjeve radhazi, ku një është miqësore me Luksemburgun. Ndoshta prisja gjëra të tjera që nuk ndodhën, e ndaj mendoj se në fund secili zgjedh rrugën që sheh më të përshtatshme për të.”

Gjithsesi numri nje i pankines shqiptare ka deklaruar se do te respektoje deri ne fund kontratën, duke i mbyllur edhe kualifikueset e botërorit.