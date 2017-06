Ish-drejtori i FBI, James Comey ka bërë deklarata të forta gjatë dëshmisë së tij në komisionin e Zbulimit të Senatit amerikan. Në seancën e pazakontë, të pritur me interes të jashtëzakonshëm, ai deklaroi se ishte shqetësuar nga kërkesa e presidentit Trump për të ndaluar hetimin ndaj ish-këshilltarit tij të Sigurisë, Michael Flynn për dyshime për ndërhyrjen ruse në zgjedhje amerikane. Megjithatë, Comey nuk tha nëse mendonte se Trump ka penguar drejtësinë.

“Besoj se nuk më takon mua të them nëse biseda që pata me presidentin, ishte përpjekje për të penguar. Mua mu duk shumë shqetësuese, por besoj se ky është një konkluzion që prokurori special do të përpiqet ta kuptojë, nëse ka qenë ndonjë qëllim i tillë dhe nëse kjo është shkelje”.

Comey refuzoi të përgjigjej në seancën e hapur nëse besonte se Trump kishte bashkëpunuar me Rusinë, duke ia lënë këtë cështje gjithashtu hetimeve. Ai tha se administrata Trump përhapi gënjeshtra dhe e diskreditoi atë dhe FBI-në, kur vendosi ta shkarkonte muajin e shkuar.

“Ndonëse ligji nuk kërkon arsye për të shkarkuar drejtorin e FBI-së, administrata zgjodhi të më diskretitojë mua dhe për më tepër FBI-në, duke thënë se organizata ishte një lëmsh i vërtetë dhe se punonjësit kishin humbur besimin tek lideri i tyre. Këto ishin gënjeshtra të thjeshta dhe më vjen keq që punonjësit e FBI dhe amerikanet i dëgjuan”.

Duke e ditur se kjo ditë do të vinte dhe se i duhej të vetëmbrohej, Comey, qe kishte drejtuar hetimet e FBI për përfshirjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane, mbajti shënime për cdo kontakt që pati me presidentin Trump. Ai sqaroi se nuk e kishte pasur të nevojshme ta bënte dicka të tillë me ish-presidentin Obama. Comey tha gjithashtu se shpresonte të kishte regjistrim të bisedave, duke iu referuar sugjerimit të Trump se mund t’i kishte incizuar ato.

Një ditë më parë Comey i dorëzoi Komisionit të Zbulimit një deklaratë, ku theksonte se Trump i kishte kërkuar besnikëri teksa kishin biseduar për hetimet mbi lidhjet e mundshme të administratës së tij me Rusinë. Ekspertët ligjorë besojnë se dëshmia e Comey mund të çojë edhe në gjykimin e presidentit për ta shkarkuar atë, nëse do të ketë akuzë për pengim të drejtësisë.