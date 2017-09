Ekspertet e vlerësojnë si një zgjatim të qeverisjes aktuale, programin 4 vjeçar të qeverisë për ekonominë. Ata e shohim me skepticizëm planin në këtë sektor.

Shtylla kryesore është reduktimi i borxhit publik, në fund të mandatit në 60% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, nga 71 që është aktualisht. Kjo do të thotë për katër vite rresht borxhi të reduktohet me 1 mld $. Por sa e mundur është kjo, në kohë që rritja ekonomike ne fund te 4 viteve te ardhshme, parashikohet të jetë 5-6%?

“Të ulësh borxhin publik me 1mld dollarë do të thotë që këto para t’ia heqësh tregut. Praktikisht ku do gjenden financimet për projektet? Me cfare do furnizohet ekonomia kur mbledhja e te ardhurave është e kufizuar? Ky fakt ngre pikëpyetje per ketë objektiv, i cili është sa i nevojshëm, aq edhe sfidues. Arritja e këtij objektivi është i nevojshëm per parametrat e stabilitet financiar. Pyetja eshte kush do te penalizohet qe te arrihet ky objektiv? Investimet? Une mendoj se vetëm duke qarkulluar parate e fjetura te shqiptareve ne banka do te mund te balancohet mungesa e këtyre parave ne treg.”