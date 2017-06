Kreu i partisë Libra Ben Blushi ka premtuar beteje kundër lojërave te fatit. Gjate nje takimi me banoret e njësisë nr 10 ne kryeqytet, Blushi ka deklaruar se do te pastroje qytetet nga bixhozi.

Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka ka zhvilluar nje takim me banoret e kryeqytetit ne mbështetje te kandidatit Adi Haxhiymeri, i cili garon nen siglën e PD. Gjate këtij takimi, Duka akuzoi kryeministrin Rama se nuk ka program elektoral.

“Kjo punë është kthyer në estradë kur Rama nga arritjet e veta programore, besoj e keni dëgjuar, thotë: Nuk kalon më njeri me semafor të kuq. A ka ndodhur në ndonjëherë që një kryeministër në katër vjet cilëson si arritje që njerëzit nuk kalojnë më me semafor të kuq. Imagjinoni sa boshllëk programor ka. Ndërsa PD programin e ka të qartë për një ekonomi të fortë dhe një të ardhme të sigurte.”

Kryerepublikani Fatmir Mediu ka takuar qytetaret e Vorës, te cilëve u ka kërkuar votën per numrin 6 dhe republikën e re.

“Nuk do të lejojmë asnjëherë që me paratë e korrupsionit, me paratë qe kanë grabitur nga buxheti i shtetit, klanet pranë qeverisë të blejnë votat e qytetarëve dhe të mbajnë sërish peng Shqipërinë”.