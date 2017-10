Një akuzë e re, për përdhunim të fëmijëve, është ngritur ndaj regjizorit të njohur Roman Polanski. Aktorja gjermane Renate Langer është shprehur se regjizori e ka përdhunuar në shtëpinë e tij në Gstaad kur ajo ishte vetëm 15-vjeç.

Sulmi i shkurtit të vitit 1972 është akuza e fundit, pas një varg akuzash të ngjashme të bëra nga katër femra të ndryshme kundër 84-vjeçarit, i cili tani është i martuar dhe ka 2 fëmijë. Polanski është deklaruar fajtor në SHBA në vitin 1977 për përdhunimin e Samantha Geimer kur ishte vetëm 13 vjeç, por ai u largua nga vendi përpara se të dënohej.

Regjizori jeton në Paris me familjen e tij, pasi Franca nuk ka një traktat ekstradimi me Amerikën. E pyetur nga New York Times se përse nuk kishte treguar më parë, 61-vjeçarja, Renate është shprehur: “Nëna ime do të kishte pësuar atak në zemër. U ndjeva e turpëruar, humba veten dhe isha vetëm.”