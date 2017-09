Pasi mori votëbesimin në parlament, qeveria e re do të betohet sot pasdite para presidentit të republikës. Mësohet se kryeministri Edi Rama, së bashku me ministrat do të jenë ne zyrën e kreut të shtetit në orën 17.00.

Kushtetuta në nenin 99 të saj përcakton se “para fillimit të detyrës, kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat betohen para presidentit të republikës”.

Pas ceremonisë së betimit, shefi i ekzekutivit do t’i drejtohet selisë së Këshillit të Ministrave për të zhvilluar mbledhjen parë.