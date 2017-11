Tekniku Panuci ka përbëre publike listën e kombëtares kundër Turqisë, miqësore e cila do te zhvillohet ne datën 13 nëntor. Trajneri italian po shkon ne gjurmët e patriotit te tij De Biasi, duke vazhduar te afroje emra te rinj per kuqezinjtë. Ne listën me 25 lojtare bien ne sy edhe dy lojtare te rinj, 27 vjecari Astrit Ajdarevic.

Mesfushori është pjese e Aekut te Athinës. Futbollisti ka lindur ne Athine, ndërsa është rritur ne Suedi, duke qene edhe pjese e kombëtareve U -17, U -19, U -21 dhe U -23 ne ketë vend. Një tjeter futbollist i afruar është ish-mesfushori i Partizanit dhe tani ne radhët e danezeve te Vejle, Ylber Ramadani. Por 21 vjecari nga Ferizaj do te bashkohet me pas skuadrës, pasi ka edhe nje takim per te luajtur me shpresat.

Ndërkaq ne listën e Panucit pas disa vërejtjeve është afruar edhe futbollisti i kombëtares Sabien Lilaj. Kombëtarja do te grumbullohet ne urdhrat e italianit ditën e hëne.