Fatmir Mediu krijon grupin parlamentar te Partisë Republikane me deputete demokrate. Sipas rregullore se kuvendit, grupi i ri i regjistruar ne kuvend ka kryetar Mediun dhe zëvendës kryetare Lindita Metaliaj. Pjese e tij do te jene edhe 5 deputete te PD: Nadire Meçorapaj, Hekuran Hoxhalli, Fatbardha Kadiu, Orjola Pampuri dhe Isuf Çelaj.

Tashme ne kuvend do te këtë katër grupe parlamentare, PS, PD, LSI dhe PR, ku edhe kreu i grupit me te ri Fatmir Mediu do te jete pjese e konferencës se kryetareve. Krijimi i grupeve te tilla është nje mënyre e partive te vogla per te përfituar fonde e privilegje te tjera, duke shfrytëzuar deputetet e forcave te mëdha.