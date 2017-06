Zëvendëskryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi, ka forcuar nga Mollasi i Elbasanit, bindjen se partia që përfaqëson, është forca politike e cila ka në filozofinë e saj përkushtimin ndaj qytetarëve dhe nuk e ndërton politikën mbi mashtrimin.

“Të rinjtë dhe të rejat, prindërit e tyre, familjarët e tyre, me datën 25 qershor do të votojnë numrin 1, do të votojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim. Nuk ndërtohet një vend si Shqipëria duke u bazuar tek mashtrimi. Nuk është mashtrimi zgjidhja për t’ju marrë votën shqiptarëve. Për t’ju marrë votën shqiptarëve është përulësia, respekti, mirënjohja që politika duhet të ketë ndaj qytetarëve të saj.”