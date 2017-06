Në një kohë qe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit sulmohet drejtpërdrejt nga Lëvizja Socialiste për Integrim per zgjedhjet e 25 qershorit, Haki Çako garanton mbarëvajtjen e procesit. Në prezantimin e masave për zgjedhjet, kryepolici kërkoi nga qytetaret te denoncojnë çdo rast të shitblerjeve të votës.

Policia e shtetit do të monitorojë në kohë reale te gjithë procesin elektoral. Në raste problemesh do të mbahen kontakte me çdo qendër votimi edhe me asistencën e OSBE-së.

Të gjithë efektivët do të pajisen dhe me një libër xhepi, në të cilin parashikohen të gjitha detyrimet e punonjësve te policisë, sipas kodit zgjedhor.