Deputeti socialist Besnik Bare do te drejtoje parlamentin ne seance e pare, paraditen e se shtunës. Sipas rregullores, fillimi i legjislaturës deri ne zgjedhjen e kryetarit te parlamentit, drejtohet nga deputeti me i vjetër ne moshe. Sali Berisha, i cili është deputeti me i vjetër, zgjodhi te refuzoje drejtimin e seancës, ashtu si dhe ne vitin 2013, e te njëjtin qëndrim kane mbajtur edhe deputetet e tjerë demokrate. Per këtë arsye, seanca e pare do te drejtohet nga Besnik Bare.