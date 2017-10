Kryedemokrati Lulzim Basha ka deklaruar se Edi Rama, shteti i te cilit ka prangosur njerez dhe qytetare te thjeshte per mospagim dritash, tashme mbron narkotrafikantet.

Keto komete basha i ka bere ne profilin e tij ne Facebook:

Ky eshte Edi Rama: Ka futur njerez per mospagese dritash ne burg ku jane vetevrare, ka futur ne burg qytetare te varfer per ca tulla mur te shtuar pa leje. Dhe do te mbaje te lire bashkepunetorin e tij dhe te krimit te organizuar te kapur ne flagrance para syve te gjithe botes nga antimafia italiane ne trafik droge dhe armesh. Ky eshte narkoshteti. Kjo duhet te marre fund!