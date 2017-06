Kryebashkiaku Veliaj bëri sot bilancin e punës dy vjeçare para banorëve të njësisë 8. Ai tha se investimet i kanë kthyer dinjitetin Tiranës, pas viteve te degradimit nën qeverisjen e Pd-së.

Partia Demokratike po bëhet forcë e tretë dhe nuk ka budalla në Tiranë që t’i votojë. Për herë të pare është ndërtuar një shesh që në projektin e tij ka më tepër gjelbërim sesa pllaka. Për herë të parë kemi ndërtuar një shesh ekologjik.

Veliaj premtoi se investimet në njësinë 8 do të vijojnë edhe gjatë dy viteve të ardhshme.

Rikonstruksioni do të përfshijë ehe rrugë të tjera që do të pajisen me korsitë e biçikletave. Po ashtu, janë drejt përfundimit edhe banesat bashkiake në Shkozet, të cilat do të përdoren për komunitetin rom.