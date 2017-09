Pas deklaratave te ambasadores se Bashkimit Europian ka reaguar Partia Demokratike. Selia blu shprehet se diplomatja Romana Vlahutin tha te vërteten, te cilën kryetari Basha e ka thëne çdo dite, duke bere te qarte se çelja e negociatave ka si kusht luftën kundër kanabisit.

Ky qëndrim i ambasadores Vlahutin sipas PD-se, do te thotë se procesi i integrimit te Shqipërisë mbahet peng nga vete kryeministri. Fatkeqësisht, edhe me emërimet ne krye te kuvendit dhe te Ministrisë se Brendshme, Edi Rama konfirmoi mbështetjen e tij per krimin dhe drogën.

E ne këto kushte, ka vetëm një mundësi per te ardhmen tone evropiane, te bëhemi bashke kundër drogës, përfundon reagimi i Partisë Demokratike.