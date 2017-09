Certifikata personale apo familjare nuk do te jete me stresi i qytetareve për te pritur ne radhe e per ta dorëzuar ne zyra te tjera. Duke filluar nga kjo e premte, ne zyrat e hipotekës, ne institucionet arsimore dhe ne çdo shërbim tjetër nuk do t’u kërkohet me certifikata e printuar.

Ne momentin qe kërkoni shërbimin, ky dokument do te verifikohet online nga punonjësit e administratës publike përmes portalit e-albania. Drejtoresha e agjencisë kombëtare te shoqërisë se informacionit inovative, Linda Karcanaj sqaron per Vizion Plus vendimin e qeverise per te lehtësuar qytetaret nga burokracitë.

Kreu i AKSHI tregon se ky shërbim do te ofrohet nga te gjitha zyrat e administrues publike

Portali e-Albania ofron mbi 500 shërbime ndaj qytetareve dhe bizneseve. Drejtoresha Karcanaj fton qytetaret te veprojnë përmes portalit.