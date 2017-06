Policia e Shkodrës ka shkatërruar një grup kriminal qe kryente vjedhje me dhunë. Pas disa muajsh hetime blutë e Shkodrës kane bere të mundur identifikimin dhe ndalin e njërit prej grabitësve, qe prej muajsh terrorizonte banoret e Shkodrës, duke u grabitur banesat. Operacion çoi ne pranga Klodian Sinajn, 28 vjeç, ndërsa tre të tjerë u shpallën në kërkim. Në bashkëpunim me njëri-tjetrin ata kanë kryer 7 vjedhje në 5 muaj. I arrestuari Klodian Sinaj është person me precedent penal, pasi ka qenë i dënuar më parë për “vjedhje” dhe “armëmbajtje pa leje”.