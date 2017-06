Gjigandi i elektronikës Samsung do të mbajë një eveniment në New York ku do të prezantojë gjeneratën e re të Galaxy Note në fund te muajit gusht,- raportoi agjencia e lajmeve Reuters.

Sipas burimeve të agjencisë Galaxy Note 8 do të ketë ekran 6.2 inç të lakuar dhe dy kamera të pasme. Note 7 kishte ekran 5.7 inç të lakuar dhe vetëm një kamër të pasme.

Samsung do të vijojë pasurimin e kësaj linje telefonëve pavarësisht dështimit katastrofik të Note 7-ës shitjet e të cilit u ndaluan në Tetorin e 2016-ës pas problemeve serioze me baterinë.

Ky incident ishte ndër më të mëdha në industrinë e sigurisë së produkteve teknologjike i cili i kushtoi firmës 5.4 miliard dollar fitim duke dëmtuar edhe markën, raporton PC World.al .

Kompania bëri publike rezultatet e hetimit në Janar të baterive shpërthyese nga dy prodhues. Samsung paralajmëroi një sërë masash për parandalimin e përsëritjes së një situate të tillë.

Kërkesat e lartë për Galaxy S8-ën gjatë muajit Prill ishte një sinjal pozitiv se kompania po rikuperohej me shpejtësi. Pritet që periudha Prill-Qershor të thyejë rekordin e të ardhurave të prodhuesit Korean.