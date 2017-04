Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së kreut të LSI-së Ilir Meta për krijimin e një “qeveri besimi”. Duke theksuar se e vlerëson si përpjekje për të kërkuar një zgjidhje që kënaq Partinë Demokratike.

Në një postim në Facebook, Rama thotë se mbetet i gatshëm për çdo zgjidhje që i’a lehtëson PD-së rrugën për tu kthyer në Kuvend, votuar Vetingun, vazhduar betejën politike në shinat e Kushtetutës dhe për të garantuar së bashku, zgjedhjet më të lira e të ndershme më 18 qershor. Por nënvizon se nuk ka shtyrje të zgjedhjeve.

“Nëse Partia Demokratike kërkon një diskutim serioz me ne, jam i gatshëm të ulemi për të diskutuar, që sot, edhe në çadër po të jetë nevoja. Dialogu ka qenë e mbetet gjithnjë zgjedhja ime e parë dhe unë kam qenë e jam i hapur për çdo kërkesë apo zgjidhje, që nuk cenon Kushtetutën e nuk i bie ndesh standardeve demokratike. Kushtetuta jonë është shumë e qartë – zgjedhjet duhet të mbahen në 18 qershor. Kushtetuta është shumë e qartë – qeveria është vullnet i shumicës. Nëse biem të gjithë dakord me Kushtetutën, unë jam i bindur se mund të biem dakord për gjithçka tjetër.”

Për të theksuar më pas se qeveria është e angazhuar në një rrugë reformash tërësore.

“Kemi rikthyer rritjen e qendrueshme ekonomike, në vend të batakut të një ekonomie të zhytur në borxhe paralizuese e korrupsion mbytës. Dhe as do te kthehemi mbrapa, as do të ndalemi në rrugën që na ka përcaktuar mandati i popullit, pse një pakicë ka frikë nga Vetingu dhe nga gjykimi i popullit në zgjedhje!”