Ministria e Arsimit u kërkon partive politike dhe kandidateve per deputet te distancohen nga provimet e Maturës Shtetërore. Nje dite para testit te gjuhës shqipe dhe letërsisë, këshilltari i ministres Mirela Karabina, i ben apel politikes te mos cenoje standardin e provimeve per efekt fushate dhe vote

Po ashtu këshilltari Ndriçim Mehmeti u bën apel administratoreve te provimeve te mos thyejnë rregullat e maturës, ne te kundërt do ndëshkohen sipas ligjit. Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë do te jete i nivelit mestar dhe zgjat dy ore e gjysme. Krahas pyetjeve me alternativa, gjysma e testit do te jete me zhvillim përfshi edhe esenë, e cila ka pike te konsiderueshme ne kete provim.

Provimi i pare i Maturës Shtetërore rezultoi me parregullsi ne disa qytete. Nxënësve iu gjeten telefona gjate provimit, ndërsa u hodhën dyshime per hapjen e tezes.