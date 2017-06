Një tjetër punonjës i administratës fiskale është paditur ne prokurori nga ministrja teknike e financave Helga Vukaj. Erlis Shalari, punonjës i doganës Kakavijë rezulton te ketë shkelur ligjin pasi është përfshire ne fushatën elektorale. Per rrjedhoje materialet përkatëse i janë dërguar Prokurorisë se Gjirokastrës per hetim te mëtejshëm. Ne njoftimin per shtyp te Ministrisë se Financave apelohet qe punonjësit te respektojnë ligjin, ndërsa qytetaret te kryejnë denoncimet përkatëse ne rast se konstatojnë shkelje te tilla.