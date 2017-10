E diela e fundit e muajit tetor shënon edhe ndërrimin e orës. Në orën tre pas mesnate, akrepat do të zhvendosen një orë pas. Kjo do të thotë se ora tre do te jete dy.

Llogaritja dimërore fillon fundjavën e fundit të tetorit dhe zgjat deri ne fund të marsit, kur fillon llogaritja verore e kohës.

Ndryshimi i orës ne Europe filloi te nga viti 1974, pas krizës se pare te naftës, kur disa vende vendosen ta çojnë përpara 60 minuta, ne mënyre qe te shfrytëzonin me shume dritën e diellit dhe te konsumonin me pak energji elektrike.