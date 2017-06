Policia e Tiranës ka nisur këtë te shtune monitorimin nga ajri ne qarkun e Tiranës per identifikimin e parcelave te mbjella me kanabis. Sipas policisë zbulimi tyre nga toka është i vështirë për shkak te terrenit te thyer malor. Helikopteri ka vëzhguar zonën e Dajtit në pjesën pyjore të fshatit Priskë e Madhe, fshatin Qafë-Mollë e deri tek rezervat e shtetit. Kontrolle janë bere edhe ne Shën Gjergj, Bize madje deri ne pyjet pranë Librazhdit. Por ne fund ka rezultuar se ne gjithë këto zona, nuk kishte asnjë parcele me kanabis.