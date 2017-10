11 milion euro do te investohen per te transformuar qendrën historike te qytetit te Vlorës. Ne bashkëpunim me fondin shqiptaro-amerikan te zhvillimit, qeveria synon qe ti japë nje shtyse zhvillimit te qytetit, duke rikonstruktuar disa prej ndërtesave me vlere historike.

Ne vitet 40 pjese grupit qe hartoi planin urbanistik te Vlorës ishte edhe arkitekti i njohur Italian Gherardo Bosio.

Fondi shqiptaro-amerikan i zhvillimit do te investoje 4 milion euro, ndërsa qeveria shqiptare 7 milionë euro dhe e gjithë zona do t’i nënshtrohet nje ndërhyrje te thelle qe përfshin përveç ndërtesave, edhe ndërhyrjet ne rrjetin elektrik, si dhe ne rrjetin e ujësjellës kanalizimeve.