10 nxënës te shkollës se mesme ne Gjegjan te Pukës janë helmuar, shkak per këtë eshte bere dezinfektimi me klor ne shkolle. Sapo kane filluar mësimin mëngjesin e kësaj te mërkure, nxënësit kane shfaqur probleme shëndetësore. Me pas ata janë shpërndare per ndihme mjekësore ne qendrat shëndetësore me te afërta. Sipas te dhënave paraprake, ata nuk paraqesin problem serioze per shëndetin.