Çim Peka: Z. Sali Berisha, përshëndetje dhe faleminderit që më dhe mundësinë që të fillonim këtë sezon sërish bashkë.

Peka: A ka qenë ky vit politik, viti më i vështirë i Sali Berishës në 27 vite?

Peka: Në 27 vite, jeni politikani që konsiderohet të paktën nga opinioni si politikani që keni luajtur sipër tavolinës. Nuk i jeni shmangur ngjarjeve dhe flisni për gjithçka. Ditën që Lulzim Basha vendosi të kandidojë si kryetar i PD-së, ka bërë një deklaratë në seli ku tha ‘unë ngri kompetencat deri në zgjedhje, shpall kandidaturat dhe hap garën’. Në fakt nga dita që Basha u vetëngri, për shumë analistë më shumë se Lulzim Basha duket se u ngri Sali Berisha. Nuk keni folur deri ditën e zgjedhjeve.

Berisha: Kjo qëndron plotësisht që Sali Berisha u ngri dhe pse u ngri? Sali Berisha ka bërë një deklaratë dhe të jesh i bindur që do gabojnë gjithmonë ata që nuk i marrin deklarata e mia ashtu siç i them. Unë nuk fsheh kurrë ndonjë gjë pas deklaratës time. Kam bërë një deklaratë dhe kam dhënë dorëheqje të parevokueshme, kam përsëritur me dhjetëra herë që largimi im është pa rikthim. Në situatën e krijuar nga zgjedhjet, kishte me mijëra mesazhe që më kërkonin, në një farë mënyre ose një tjetër, rikthimin, gjë e cila nuk mund të bëhej kurrë nga ana ime. Kur kam bërë deklaratën kam thënë një gjë aty, se kjo dorëheqje lidhet me dinjitetin. Nuk po e jap dorëheqjen as për këtë e as për atë, por për dinjitetin tim. Thelbi i njeriut është dinjiteti i tij dhe unë absolutisht kam shërbyer me të gjitha fuqitë e mia në ato detyra, por kam ruajtur dinjitetin tim në çdo rrethanë dhe në çdo situatë. Dhashë dorëheqjen se ai ishte dinjiteti i Sali Berishës, por edhe i PD-së dhe rikthim mbrapa, Sali Berisha nuk mund të ketë. Atëherë, kësaj morie të pafundme njerëzish që kërkonin një gjë të tillë, unë nuk mu duk momenti oportun tua përsërisja edhe njëherë në atë kohë të njëjtën gjë dhe zgjodha heshtjen si mënyrën e përgjigjes time, pra nuk ka rikthim. Nëse unë do të hyja në polemikën e madhe që shpërtheu, padiskutim që unë do të ndiqja qëndrimet e mia. Ato janë të paralizuara njëherë e përgjithmonë, unë jam i dorëhequr nga PD.

Peka: Jeni i dorëhequr dhe i kushtuat shumë rëndësi dinjitetit tuaj z. Berisha. Por nëse ka dy parti politike në trevat shqiptare që janë më shumë se parti, po lëvizje janë Lidhja Demokratike e Kosovës e ish-presidenti Ibrahim Rugovës dhe PD e Sali Berishës. Por meqenëse i kushtoni kaq shumë rëndësi dinjitetit, a ju cenohet dinjiteti z. Berisha kur shikoni se Rugova nga varri, vetëm me hijen e tij po arrin ta mbajë LDK-në një nga dy partitë kryesore në vend dhe Sali Berisha, i gjallë dhe aktiv, partia e tij është plagosur më shumë se kurrë?

Peka: Por jo aktivitetin politik?

Peka: Z. Berisha, do të ngul gjatë këmbë te dinjiteti. Shqiptarët ën ’90, firmosën një kontratë me Sali Berishën për të krijuar një të djathtë në këtë vend, që filloi me 1 milionë vota, por që në ditën më të keqe shkoi në 600-700 mijë vota. Në aspektin e dinjitetit, këta njerëz që janë të gjallë, në familjet e tyre kishin një kontratë me Sali Berishën. Për aq kohë sa ai është aktiv në politik, duke qenë atë që po ndodh në PD dhe duke qenë se keni qenë indiferent ndaj veprimeve të kryetarit, Sali Berisha prishi kontratën apo i la në baltë këta njerëz me të cilët firmosi kontratën?

Peka: Në fakt unë po flas për angazhimin jo për drejtimin z. Berisha. Ju jeni aktiv në politikë, por jo aktiv në vendimmarrje në PD. Jeni i bindur që gjërat në PD gjatë këtyre 4 viteve kanë shkuar mirë?

Berisha: Unë jam aktiv dhe do të mbetem aktiv, kjo nuk ndryshon asgjë, por une absolutisht nuk ndërhy dhe nuk do të ndërhyjë nëse unë nuk pyetem për të dhënë këshilla, në asnjë vendim të PD, sepse nuk mund të ketë forcë politike me dy liderë. Forcat politike janë me një lider, nuk mund të ketë beteja me dy komandantë, betejat udhëhiqen nga një komandant. Në këtë kontekst, më qartë se kushdo tjetër këtë e ka Sali Berisha. Duke u shprehur këto, ka të tjerë të cilët thonë, jo po influenca. Influenca lidhet me një seri faktorësh. Ata të cilët mendojnë se Sali Berisha duhet të heshti, dhe këta janë kryesisht në grupin mediatik, ata janë mjeranë që maten me hijen e interesave të tyre dhe asgjë tjetër. Sepse ti kërkosh Sali Berishës heshtjen, bën një akt më qesharakun në çdo lloj aspekti.

Peka: Z. Berisha këta mund të cilësohen zëra mediatikë e mjeranë deri në ditën që Lulzim Basha publikoi listën e tij. Por pas listës, këta nuk janë mediatikë, por me ndikim mbi kryetarin e PD.

Berisha: Cilido tjetër mund të përballej me Lulzim Bashën publikisht për pëlqimin e mos pëlqimin e tij, përveç Sali Berishës. Sali Berisha, Lulzim Bashës ia ka thënë mendimet e tij. Atyre që kundërshtojnë Lulzim Bashën kam pasur mundësi t’ua them mendimet e mia. Nëse unë do të hyjë në betejë, unë do të ndjek betejën, por unë nuk kam ndërmend, betejat e mia kanë marrë fund. Betejat e mia në lidershipin e PD kanë marrë fund, dhe unë, angazhim tjetër nuk mund të kisha.

Peka: Edhe nëse shihni që PD po ngeòet thjesht një parti në histori, betejat e tua kanë marrë fund?

Berisha: As kam ndërmënd të dalë nga PD..Lexoni deklaratën time: edhe një po ngeli, aty do jem, i dyti do jem. Kryetari aktual, kryetari që do vijë e me radhë, në varësi nga vlerësimet e tyre, bazuar në forumet që drejtojnë, janë të lirë të marrin çfarëdolloj vendimi për PD. PD-ja nuk është pronë e Sali Berishës, nuk ka qenë kurrë. Ata që e kanë konceptuar si të tillë, ata nuk kanë kuptuar gjë nga ajo parti. Unë respektoj vullnetin e anëtarësisë së PD dhe unë qendroj në pozicionin tim të një largimi pa kthim.

Peka: Z. Berisha, ditën që Basha bëri publike listën e tij, unë kam bërë një analizë me titullin ‘Ik nga ajo listë Sali Berisha’. Argumenti është fare i thjeshtë. Nëse ka pasur parti politike në Shqipëri që ka histori kriminale është PS. Nga fillimi e deri më sot kjo parti nuk është shkëputur nga trashëgimia e saj dhe në formën elektorale i ka dhënë rezultat. Nëse ka parti politike në Shqipëri e cila trashëgiminë e saj ka lirinë, së bashku me gabimet që bëhen është PD. E gjithë lista e Bashës, përjashtuar Sali Berishën është një listë për të fshirë historinë e PD, e kundërta, lista e Edi Ramës është për të promovuar historinë politike të Partisë së Punës. Si e ka ndjerë veten Sali Berisha kur e ka parë veten në këtë listë?

Berisha: Absolutisht, unë e kam theksuar që atëherë që unë do të kisha bërë një listë krejtësisht tjetër. I kam konsideruar dhe i konsideroj të pamotivuara largimet e disa eksponentëve të rëndësishëm të PD-së nga lista. Kam theksuar që atëherë se kjo është listë e kryetarit, për herë të parë në historinë e Partisë Demokratike. Lista janë të partisë, kjo realisht ka qenë listë e kryetarit se nuk kaloi në forumet e partisë. Dhe nëse kjo listë fiton unë kam deklaruar se do ta duartrokasim në mënyrë të zjarrtë. Tani, çdo njeri tjetër në Shqipëri, përveç Çim Pekës mund të thotë se ‘ti nuk ke besuar se do të fitojë’. Njeriu që nuk mund ta thotë këtë është Çim Peka, po të ketë parasysh një bisedë që bëmë me hapjen e fushatës në Fier, e cila me aq sa unë di të vlerësoj fushatat, ishte një hapje e shkëlqyer dhe në vlerësimin tim, nëse fushata do të ruante atë trend Lulzim Basha do të arrinte të kapërcente problemet e krijuara dhe do të elektrizonte elektoratin shqiptar. Nuk jam paragjykues. E kam thënë atëherë që nëse fiton do ta përshëndesim në mënyrë të zjarrtë. Po humbi, ka përgjegjësinë më të madhe personale. Sigurisht e kam theksuar se jo e tërë përgjegjësia ishte vetëm e tij. Nuk do shërbente nëse do thuhej kjo. Përgjegjësia është e përshkallëzuar, por më kryesorja është e kryetarit.

Peka: Kjo është e vërtetë që nuk keni qenë në listën e tyre, por ata në listën tënde. Por në vitin 1999, kur një pjesë e mirë e PD-së linin teserën e PD-së në ambasadat në Tiranë dhe siç shkruante edhe shtypi në atë kohë që edhe kundrejt apartamenteve të ndryshme e të shikosh sot se të gjithë janë në krahun e Lulzim Bashës, janë kthyer nga PD-ja dhe Jozefina Topalli, e cila ishte e vetmja ndoshta e peshuar në flori nga ambasadorë të ndryshëm që të ju tradhtonte në 1999, ju mbajti. Si ndihet Sali Berisha sot?

Berisha: Edhe një herë e theksoj se kjo është listë e kryetarit të PD-së. As nuk do të më shkonte ndërmend që unë të bëja një listë si kjo. Por duhet të dimë një gjë, se çdo njeri bën listën që mendon. Problemi thelbësor i kësaj liste është që kjo nuk kaloi në forumet e partisë, gjë që nuk ka ndodhur dhe nuk mund të ndodhë më kurrë dhe s’duhet të ndodhë. Çfarë ndodh sot? Ka një armiqësi shumë të egër dhe që uroj të zbutet, për faktin se kryetari e mori përsipër të gjithë përgjegjësinë. Ata nuk i hoqi partia dhe forumet e partisë, se ata ndoshta mund dhe të hiqeshin nga forumet e partisë, nuk e dimë këtë, por ata i hoqi personalisht kryetari. Në këtë rast cili është apeli im për ta? Apeli im është, dakord, ky është një gabim për mua i papranueshëm që ju jeni hequr nga listat pa forumet. Megjithëatë, me të gjithë investimin tuaj në PD, kolosal që keni, mendoj se në qëndrimet politike mendoj se duhet tju udhëheqin interesat e PD-së. Sikundër kryetari mendoj se duhet të ketë një sens përgjegjësie, vetëdije se këta njerëz u hoqën direkt prej tij, jo nga forumet. Pra këta kanë një kauzus ndaj tij dhe duhet të gjejë mënyrën për ti zbutur, për të arritur drejt një situate tjetër. PD në historinë e saj këtë ka. Ka histori ndarjesh, bashkimesh, tolerancash të gjitha këto së bashku.

Peka: A ka biseduar me ju para se të bënte publike listat, a ka dhënë ndonjë shenjë Lulzim Basha se këto figura kryesore nuk do të jenë më në listën e tij.

Peka: Një pikëpyetje e madhe është takimi i gjatë i Lulzim Bashës me Edi Ramën, mbi 3 orë. Deri në këtë moment është një takim jo transparent. A ju ka thënë Lulzim Basha, a është konsultuar me ju, para apo pas takimit se çfarë ka biseduar. Ju a jeni në dijeni se cila është marrëveshja afatgjatë, sepse Rama flet për marrëveshje afatgjatë. Deri ditën e zgjedhjeve keni thënë që është një marrëveshje uin-uin.

Berisha: Po e kam thënë dhe e saktësoj se çfarë ishte. E kam thënë me bindje të thellë. Së pari, a më ka thënë Lulzim Basha që do të bëj takimin? Absolutisht jo, por jam i bindur në mënyrë të prerë se ai nuk ka shkuar atje i paralajmëruar se do të bëjë takimin sepse Edi Rama nga Elbasani tha se nuk po marr pjesë. Nuk di të kenë komunikuar, nuk kam pasur dijeni. Pas takimit më ka thënë dhe për hapin e tij për të pranuar çfarë ishte kërkuar dhe pak më shumë biles. Në rrafshin politik ajo ishte në vlerësimin tim një fitore e shkëlqyer. Nëse në atë kohë nuk e kam shprehur me termat e forta për arsye elektorale, unë tani e them: Ajo ishte një fitore e shkëlqyer e Lulzim Bashës. Sepse të arrije, tia rrëzoje gjysmën e qeverisë kryeministrit, tejkaloje çdo lloj parashikimi dhe ishte një fitore në rrafshin ndërkombëtar sepse e gjithë bota e mori vesh që ajo çadër pati kazus të drejtë dhe se ngadhënjeu kauza e çadrës. Kjo ishte. Nga ana tjetër e kam thënë dhe e them, Edi Rama shpëtoi lëkurën e vet dhe aty bëri mirë. Pavarësisht se ai për mua është ashtu siç është, përsëri ai aty tregoi një kuant politikani dhe shpëtoi lëkurën e tij. Ky ishte vlerësimi. Marrëveshja, ky sukses i madh u kthye në të kundërt nga Edi Rama, ky ishte problemi. Ai mori të gjitha avantazhet e marrëveshjes. Ai paraqiti atë si një sukses të vetin, e paraqiti atë si një mëshirë për një djalë të mirë si Lulzim Basha dhe marrëveshjes nuk iu bë avokatia në mënyrën e duhur nga Lulzim Basha.

Peka: Nga aftësia e Edi Ramës, apo paaftësia e Lulzim Bashës?

Peka: Përmendët pak më parë zëra të ndryshëm mediatik, të cilët i kërkojnë prej 1 viti Lulzim Bashës që të imitojë Angela Merkelin, në atë që bëri me Helmut Kolin. Shprehja e famshme që përdoret në kafenetë e Tiranës, që Lulzim Basha do të bëhet lider kur të vrasë babain. Me sjelljen e tij politike, a duket se Lulzim Basha vrau babain e tij politik?

Peka: Pavarësisht mos njohjes së historisë së CDU-së, nuk besoj se Basha e njeh më shumë, a ndihet Sali Berisha i vrarë politikisht nga pasardhësi i tij?

Peka: Z. Berisha, gjatë këtyre muajve a jeni penduar që keni dhënë dorëheqjen në 2013 dhe ka shumë zëra dhe akuza brenda PD-së që keni mbështetur Bashën në 2013?

Peka: A është e vërtetë që Lulzim Basha dhe Sokol Olldashi ju kanë ardhur në zyrë dhe ju kanë propozuar se fituesi do të ishte kryetari dhe humbësi nënkryetari

Berisha: Absolutisht kurrë nuk kanë ardhur. Po të kishin ardhur nuk do e pranoja, sepse ajo nuk do të ishte garë. Do ishte fiktivitet, ajo nuk do ishte garë në konceptim tim. Sokol Olldashi ka qenë një nga njerëzit më të zgjuar në drejtimin e PD. I ndjeri bëri një gabim të madh që më çuditi. Unë kam strukturat tha, ky (Basha) tha unë kam anëtarësinë. Mirëpo i ndjeri Sokol nuk e realizoi që strukturat drejtuese të partisë nuk ishin më ato që i donte anëtarësia, sepse në humbje anëtarë dhe militantët e thjeshtë të parin që akuzojnë janë drejtuesit lokal dhe me radhë. Ky ishte faktori përcaktues i asaj gare. Edhe unë u çudita, pse e bëri këtë zgjidhje, e bëri vetë. Ai i njihte strukturat në mënyrë të shkëlqyer, Sokoli, por nuk ishin ato që të bënin kryetar. Ato ishin ato të cilat anëtarësia i akuzonte si përgjegjëse për humbjen. Aq më tepër kur unë dhashë dorëheqjen. Në kushtet e dorëheqjes time, anëtari më i thjeshtë thoshte kur ky (Berisha) dha dorëheqjen, ky duhet të ikë një minutë e më parë.

Peka: Gjatë kësaj kohe që kishim një garë brenda PD-së, a keni qenë i gatshëm që ta mbështesni Jozefina Topallin nëse hynte në garë përballë Lulzim Bashës?

Peka: Z. Berisha, mospërzierjen tënde në çështjet e PD-së, të paktën sërish, analistë të kryetarit aktual, po e lexojnë si shantazh që dyshja Rama-Basha i kanë bërë Sali Berishës. A ndiheni i shantazhuar nga takimi 3-orësh që kanë bërë?

Peka: Të nesërmen e marrëveshjes në zyrën tuaj ka ardhur për një kafe, ish-kryetari i LSI-së, presidenti aktual Ilir Meta. Jo veç atë, por edhe Ramën e Veliajn i kam takuar gjatë kohës së protestës së çadrës. Ilir Meta ishte i bindur se kryetari de fakto i PD-së, ishte Sali Berisha dhe nëse ka pasur një gabim të tij, i thoja që Sali Berisha është indiferent ndaj drejtimit të PD-së dhe kryetar është Basha. Më kanë konsideruar naiv deri ditën e marrëveshjes, sepse Ilir Meta besonte se çfarë do që të bënte Lulzim Basha, marrëveshje me Edi Ramën nuk bën se nuk e lë Sali Berisha. Koha tregoi të kundërtën. Çfarë ka biseduar me ju atë ditë, Ilir Meta?

Berisha: Një kafe kortezie dhe asgjë tjetër. Sepse personalisht unë e kam mirëpritur marrëveshjen dhe takimin Basha-Rama. Unë kam prerë çdo lloj përpjekje të Ramës që të komunikonte me Sali Berishën. Kam prerë me thikë çdo lloj përpjekje të tij dhe kam qënë kategorik. Ata janë takuar. Nuk është përgjegjësia ime që ata mendojnë gabim. Është çështje e tyre. Nuk ka diskutuar asgjë madhore politike përveç se një kafe kortezie me Ilir Metën. Ai ndoshta e mendoi se kjo marrëveshje kishte qëllime kundra tij, dhe nuk përjashtohet se ajo pati perkursione të tilla gjatë fushatës, çfarë pagoi një çmim shumë të shtrenjtë PD-ja. Sepse gjatë fushatës Rama arriti të krijojë përshtypjen se do të kishim një koalicion PD-PS. Vetvetiu doli atë javë që Ilir Meta do të ishte opozita e vetme, çka e ndihmoi LSI-në, e bëri me fletë. Nëse marrëveshjen Rama e nisi për të dëmtuar Ilir Metën, mund të thuash që Ilir Meta nuk humbi nga marrëveshja. Ajo javë propagande elektorale, e rrebesheve ndaj LSI-së u tha shqiptarëve se, shikoni ai është një opozitar i vërtetë.

Peka: Që nga momenti i artikulimit i nevojës për Reformën në Drejtësi, Ilir Meta ka pasur një bindje për një marrëveshje mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës, kundër Ilir Metës dhe Sali Berishës. A jeni ndjerë i trysnuar nga një marrëveshje të heshtur mes Bashës dhe Ramës?

Peka: Por kjo nuk e ndalon kundërshtarin të përpiqet?

Peka: A keni dyshuar ndonjëherë në besnikërinë e Lulzim Bashës apo mirënjohjen e tij ndaj Sali Berishës.

Peka: Mediat para dy ditësh kanë raportuar për disa debate në mbledhjen e grupit të PD-së. A ka qenë korrekt raportimi i medias?

Peka: Ju jeni Sali Berisha dhe kurrë nuk i keni lënë të harrohet ngjarjet. Unë nuk besoj se Sali Berisha nuk e ka të qartë se Grida Duma dhe Ervin Salianji deklarata e një nate më parë i kanë bërë në kokën e tyre. Madje zonja Duma ka thënë se po fliste në emër të grupit. Janë marrë në telefon deputetë që të shkruanin. Unë e kam bindje, po flas si Salianji tani, që pas këtyre deklaratave qëndron Lulzim Basha. Replikën e kishit ndaj Salianjit apo ndaj Lulzim Bashës.

Peka: U korrigjua, por kjo është krejtësisht e qartë. Dy funksionarë të grupit, një sekretar dhe një zëdhënësi nuk mund të mbajnë këto qëndrime pa lejen e Lulzim Bashës. A ju duket se Basha po ju bënte karshillëk jo drejtpërdrejtë, por duke përdorur dy të preferuarit e tij.

Berisha: Nuk ma merr mendja që Lulzim Basha do të funksionojë me një parcelizim të tillë, dy të mitë e tre të atij. I gjithë grupi Lulzim Bashën e njeh si kryetar të PD-së, kështu që dua të them që e kam jashtëzakonisht të vështirë të ma rrokë mendja se ai punon me dy vetë në grup. Ai punon me gjithë grupin.

Peka: Ka një propozim nga një pjesë e kryesisë së PD-së që kërkojnë ndryshime të rëndesishme në statutin e PD-së, për të rikthyer kompetencat tek institucionet dhe jo për ta kthyer në pronë të pronarit. Cili është gjykimi i Sali Berishës?

Berisha: Gjykimi i Sali Berishës, që ja kam shprehur dhe kryetarit dhe këtyre., është se ndërhyrjet në statut janë të domosdoshme. Ndonëse duhet të them që statuti ka nene që janë shkelur. Për të shmangur të gjitha këto, unë gjykoj se palët duhet ti bashkojnë ndryshimet statutore. Në bisedat që kam patur kam gjetur gadishmëri të plotë tek kryetari i PD-së, edhe tek të tjerët. Unë gjykoj se kjo është një rrugë me interesin më të madh për të gjitha palët për t’a kapërcyer këtë krizë të PD-së. Në këtë rrugë çdo palë duhet të lëshojë diçka, në emër të një perspektive të partisë dhe të vetë politike. Çimi unë gjithnjë më ka rastisur të takoj politikanë nga Shqipëria, nga Kosova, nga të gjitha anët, që ishin shumë të zemëruar në shkallën më të lartë me kryetarin, por unë ju kam rikujtuar një gjë: Problemi është investimi yt. Njerëzit që kanë investim politik, ata duhet të kujdesen mbi të gjitha për investimin e tyre politik. Po të marrësh disa prej bashkëpunëtorëve të mi, të marrësh se çfarë kanë shkruajtur ndaj meje, mund të bësh vëllime, por unë përsëri i kam pranuar ata plotësisht pikërisht mbi bazën e investimit të tyre politik, dhe kam qenë i kënaqur që ata po kthehen në investimin e tyre politik. Ndaj dhe unë i ftoj të gjithë politikanët që të kthehen në investimin e tyre politik dhe të gjejnë një gjuhë, nëpërmjet kompromiseve të shkojnë drejt një perspektive të re.

Peka: Kjo është e vërtetë, por investimi politik të jetë i garantuar, kërkon një analizë. Z. Berisha nëse ka çudi në këto lista është që numri 2 i partisë është jashtë Kuvendit. Në dijeni time kur ka mbrojtur votat e Lulzim Bashës është kërcënuar edhe me jetë. Ka pasur analiza se Sali Berisha e bëri deputet në shenjë të mirënjohjes për atë që qëndroi, për të hapur çdo kuti për të numëruar çdo votë në vitin 2011. Sali Berisha e bën deputet, për respektin ndaj ligjit dhe kryetar i Basha de fakto e lë jashtë listave, cili politikan beson se të investosh politikisht brenda PD-së me Lulzim Bashën e ke të garantuar. Po flas për Arben Ristanin.

Peka: Ditën që Lulzim Basha ka hapur fushatën keni qenë shumë optimist. Më keni thënë që ky mund të jetë fjalimi më i mirë i tij në jetën e tij politike. Më keni thënë se nëse Basha vazhdon kështu për 10 ditë, Rama mbyllet në shtëpi. Pavarësisht që isha shumë skeptik, për fjalimin e Fierit pasi e pashë ndaja plotësisht mendimin, por isha i bindur që ai nuk të bënte këtë gjë. Ai nuk e bëri. A besoni se Basha mund ti kthehet rrugës së opozitës pa kompromis ndaj kundërshtarit.

Berisha: Fillimin e pati shumë të mirë, i shkëlqyer. Vështirësitë e listës ishin të padiskutueshme. Po ti kthehemi IPR-së , i cili për ne tragjikisht, por për të vërtetën u faktua milimetrik, ajo javë në vazhdim PD u ngjit me 5 pikë, nga 32 në 37.6%. Çfarë do të thoshte kjo? Kjo do të thoshte se PD-ja, po të ecte në këtë mënyrë do të tërhiqte si magnet të pavendosurit. Me Edi Ramën kishte 7 pikë diferencë, por ritmi i rritjes 5 pikë në javë PD-në e nxirrte pa diskutim parti të parë. Çfarë ndodhi? Për mua ndodhi fataliteti. Edi Rama me mjeshtri diabolike filloi, përvetësoi marrëveshjen dhe hapi në të katër anët e Shqipërisë me çdo gjë edhe me militantë të thjeshtë se “ne do të bëjmë koalicion”. Këtu kryetari i PD-së u tregua i vonuar.

Nuk e kuptoi që kjo ishte një puthje fatale për ne. Çfarë ndodhi në pollin tjetër. Jo vetëm rënia me 6%, por diçka shumë më e rëndë. U rritën nga 26.7 në 34.6 ata që nuk do të votonin. Pra blloku kryesisht militant i PD-së na u largua nga fushata. Ju po bëni koalicion, ne nuk kemi më punë me ju. Militantët janë aq sa janë jetik për fitoren aq janë dhë të hiperndjeshëm dhe pastaj, kur menduan se kjo mund të ndodhte, thanë ne s’kemi punë me këtë fushatë sepse ne mbajtëm çadrën 90 ditë, etj., ndërsa ata po bëjnë koalicionin. Ata nuk janë dakord me koalicionin. Kështu që u rrit në mënyrë paradoksale bojkoti i zgjedhjeve. Të ngrohje këta 10 % duhej ti hyje detit në këmbë. Mund të bëhej, por ishte shumë vështirë. Lulzim Basha kishte këshilltarë mizerabël elektoralë, mizerabël.