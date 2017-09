Shfaqja “Zbutja e kryeneçes” është realizuar 27 vite më parë në Teatrin Kombëtar. Në po të njëjtën sallë, aktorë të tjerë u rikthyen që ta risjellin për publikun shqiptar me skenografi, kostume e kast të ri aktorësh. Një vit më parë, regjisorja Elma Dorezi e riktheu Shekspirin, e thuajse 3 dekada më pas kjo shfaqje përzgjidhet përfaqësuesja e Shqipërisë në festivalin ndërkombëtar të teatrove që këtë vit realizohet në Kinë.

Megjithatë, shfaqja e një viti më parë, prezantuar publikut shqiptar në Kinë do të pësojë ndryshime. Emra të rinj i bashkohen kastit që do të “Zbusë Kryeneçen” në Kinë. Por, jo vetëm kaq. Ndryshime ka edhe në elementët e tjerë regjisorialë, që tanimë i përshtatet edhe një publiku që nuk e flet apo e shijon veprën në shqip. Nën regjinë e Elma Dorezit do të vijë edhe shfaqja e parë e kalendarit të ri artistik të Teatrit Kombëtar. Këtë herë, një komedi shqiptari, “Vdiq Mbreti, Rroftë Mbreti”. Duket se ky është sezoni më i mirë i regjisores, që tërhoqi publikun me Shekspirin, që pret shumë kritika nga festivali ndërkombëtar i teatrove dhe që do të çelë sezonin në Teatrin Kombëtar me një komedi shqiptare.