Dy yje të futbollit italian pritet të transferohen tek dy klubet më të mëdha të futbollit spanjoll. Talenti i PSG, Marco Verrati është gjithnjë e më afër kalimit tek Barcelona, pavarësisht se drejtuesit e klubit francez po bëjnë gjithÇka për ta mbajtur regjisorin e tyre.

Megjithatë mediat më të mëdha katalanasse të sportit “Mundo Deportivo” dhe”Sport”, kanë dalë në faqe

n e tyre pikërisht me lajmin se Verrati do të jetë blerja e madhe e verës e klubit katalanas.

Lajmi vjen pas shkrimeve të dy ditëve më parë për një takim në Majorka gjatë punimeve mes Le Messit dhe Verratit.

Dëshira e talentit italian është e madhe për të kaluar tek ekipi blaugrana dhe mesa duket kjo dëshirë e tij do të jetë vendimtare për transferimin në Spanje ku do të merrte në dorë frenat e mesfushës së skuadrës së Barcelonës. Çmimi që parizienët do të përfitonin në këtë rast do të ishte 100 milion euro.

Ndërkohë një tjetër xhevahir i futbollit Italian, portiere Donnarumma, duket se ka vetëm një desitanacion, Realin e Madridit.

Sipas dy gazetave të mëdha madrilene, “AS” dhe “MARCA”, 18 vjeÇari që tradhëtoi Milanin dhe tifozët e saj duke mos rinovuar kontratën, me gjasë do t’i bashkohet shumë shpejt skuadrës madrilene për një shifër nga 40-60 milion euro.

Donnarummes i përfundon kontrata vitin e ardhshëm dhe drejtuersve të milanit nuk i intereson aspak që ta humbasin me parametër zero në vend që të fitojne një shifër të majme e cila do të investohej sërish nga kuqezinjtë në merkato për të përfoprcuar edhe me shumë ekipin.