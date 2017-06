Vdes studenti amerikan që për më shumë se 15 muaj u mbajt i burgosur në Korenë e Veriut dhe prej pak ditësh ishte kthyer në atdhe. Otto Warmbier, 22 vjeç, ishte dënuar me 15 vjet punë të detyruar pasi akuzohej nga regjimi i Phenianit për akuzën e vjedhjes së një posteri politik nga një hotel. Ai u rikthye në SHBA për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Prej një viti ai kishte qenë në koma, ndërsa familjarët deklaruan se ishte torturuar në mënyrë çnjerëzore.

Pas lajmit të vdekjes së studentit reagoi presidenti amerikan Donald Trump, i cili dënoi regjimin brutal në Korenë e Veriut.

“Shumë gjëra të këqija i ndodhën zotit Warmbier. Të paktën ai u kthye në shtëpi për të qëndruar me prindërit, ndonëse ishte në gjendje të rëndë dhe vdiq. Është nje regjim brutal dhe ne do te përballemi me te.”