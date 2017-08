Këngëtari dibran Ernest Duka, ose siç e njohim ndryshe Stine, i është hequr patenta për shkak të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor.

Por këngëtari I hitit ‘Bela’, duket aspak I kënaqur me këtë veprim të policisë.

Në Instagram, Stine shkruan: “Nuk kam asgjë as me shtetin as me ligjin, jam pro saj dhe më vjen mirë që çdo ditë e më shumë zbatohet si nga qytetarët edhe nga policia shtetit ….por thjesht unë se kuptoj ku një polic i nderuar për 20 km plus më shumë të heq patentën qe e kam fituar me zotsi dhe që ma ka dhënë shteti gjerman në kushtet dhe konditat e tyre….në asnjë vend të botës nuk hiqet patenta për 20 km më shumë. Tani o ne sdim edhe ankohemi kot ose shteti mirë që gjobën e vë por edhe të prish punë…atherë rroft biçikleta, pra nk..t patenta.”