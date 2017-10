Starton me fitore ne rikthimin e tij ne kampionatin spanjoll Xhani de Biasi dhe Deportivo Alavesh i tij. Ne ndeshjen simbolike ne Valencia kunder ish-skuadres se drejtuar nga italiani, Levantes vendosen dy gola nga nje ne çdo pjese, por Alaves dominoi gjate gjithe ndeshjes duke ushtruar nje presion te vazhdueshem para portes se vendasve. Ne minuten e 33 Munir al Hadadi i ardhur nga Barcelona gjen golin e pare te takimit. Ne fund edhe nje tjeter gol kete here nga Alvaro Medran dhe Alavesh largohet nga Valencia me tre piket e para ne kete sezon.