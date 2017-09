Një 25 vjeçar u arrestua mbrëmjen e së premtes ne Tirane, pasi u kap nga policia duke lëvizur me motor, ndërsa mbante me vete dhe një armë zjarri. Bruno Kurti, 25 vjeç, banues në Tiranë, u kap nga skuadra “shigjeta” në rrugën “Bardhyl”, duke qarkulluar me motor pa dokumentacionin përkatës.

Gjatë kontrollit fizik, atij iu gjet dhe sekuestrua një armë zjarri me një krehër me fishekë. Ne shtëpi të riut policia i gjeti municione të tjera, një silenciator, një palë dylbi, 21 fishekë, kanabis sativa, thike dhe një shkop gome.