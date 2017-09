Ka një lëvizje serioze planetare këtë muaj që do të ketë një ndikim të madh në jetën tuaj seksuale. Jupiteri, po shkon drejt Akrepit, një shenjë që është përtej thellësisë, pasionit dhe sensualitetit. Përziejini këta të dy së bashku, dhe do të keni një seksi seriozisht të nxehtë dhe intensive në të ardhmen tuaj.

Ky muaj ka të bëjë me ju, dëshirat tuaja dhe plotësimin e nevojave tuaja. Bëhuni gati: Do të jetë një udhëtim i egër. Ja se çfarë tjetër duket në horizont për ju këtë muaj.

Dashi (21 Mars-13 Prill)

Marrëdhëniet janë një një dhuratë që duhet dhënë që te merret, Dashi, dhe ky muaj do të jetë kristal i qartë për ju tani që hëna e plotë është në shenjën tuaj. Sa është partneri juaj I shtratit duke ju dhënë juve dhe sa jeni ju dhuke dhënë për atë? Nëse ju keni dhënë më shumë se sa keni marrë, është koha për të folur. Nëse nuk jeni në një marrëdhënie – do të keni një bisedë intensive me dikë të ri që do ju japi më shumë. Këtë muaj, nuk do të keni frikë të flisni për nevojat tuaja seksuale. Vetëm të jeni pak të kujdesshëm kur bisedoni – duhet të siguroheni se ajo që dëshironi private të ngelet në këtë mënyrë.

Demi (20 Prill-20 Maj)

Bëhuni gati sepse shumë gjëra do të ndodhin këtë muaj, por është e rëndësishme që të bëni kohë për jetën tuaj seksuale në mes të gjithçkaje tjetër. Në fund të fundit, keni nevojë, nëse e dini se çfarë nënkuptojmë. Venusi dhe Marsi do të vijnë së bashku në sektorin që përfaqëson romancën dhe taket e reja. Kur Jupiter, planeti i fatit, shkon drejt Akrepit, d të jetë periudha ë do të sjelli njerëz të rinj drejt jush. Do të ndiheni papritur të çmendur dhe nuk do të kaloni pa u vënë re. Hëna e re më 19 shton vibrimin tuaj sexual edhe më shumë, prandaj mos e lini të humbas. Nëse ju keni qenë në kërkim të një justifikim për të veshur të brendshme sexy, ky është I duhuri.

Binjaket (21 Maj-20 Qershor)

ju do të ndjeni një nevojë të papritur për të ri-organizuar shtëpinë tuaj dhe ta bëni atë të duket e mahnitshme këtë muaj, dhe ka një arsye për të. Nëse jeni i vetëm, do të sillni dikë të ri në vendin tuaj dhe do të dëshironi tja tregoni atë. Nëse jeni në një marrëdhënie të përkushtuar, rekrutoni partnerin tuaj për disa nga pastrimi. Ju mund ta bëni atë argëtuese duke shtuar një stimul të vogël që ju të dy mund të ri-organizoni më vonë dhe dhomën e gjumit. P.s: Aromatizimi I dhomës tuaj do të ndezë një ndjenjë të re në jetën tuaj seksuale. Kush nuk do të dëshironte të shtrihet në ndjesinë e nje aromë të mirë? Hëna e plotë në datën 5 do ju lëri me dëshirën për të kaluar kohë me partnerin. Dhe hej, nuk ka mënyrë më të mirë për ta bërë këtë, sesa në apartamentin tuaj…

Gaforrja (21 Qershor-22 Korrik)

Rutina ndonjëherë është e bukur, por nganjëherë ju duhet të përzieni gjërat. Provoni disa pozicione të reja të seksit ose bëni atë që nuk keni provuar më parë. Largimi nga zakonet tuaja të zakonshme do tju bëjë të ndiheni seriozisht i mirë për ju këtë muaj, qoftë me një partner të ri apo me qëndrueshmërinë tuaj. Jupiter, planeti i fatit të mirë, shkon në shenjën tjetër të ujit, Akrepit, duke zgjeruar mundësitë tuaja romantike. Nëse jeni i vetmuar dhe të interesuar të takoni dikë të ri, tani është koha e duhur. Në një lidhje? Ju do të shkoni më thellë gjatë seksit, duke formuar një lidhje romantike, intime, sikurse kurrë më parë.

Luani (23 Korrik-22 Gusht)

Jupiter po shkon drejt Akrepit këtë muaj, duke nxitur të gjitha llojet e ndjenjave të thella dhe sexy për ju. Ju do të keni disa ëndrra seksi mjaft intensive dhe mund të gjeni edhe veten duke fantazuar rreth një ishi në kohët më të çuditshme. Këto ëndrra të vogla po sjellin diçka nga ndërgjegjja juaj. A dëshironi me të vërtetë që partneri juaj të ishte më shumë si Christian Gray në shtrat apo ishte vetëm një lidhje e rastësisë që keni bërë në mendjen tuaj? 10 ditët e fundit të muajit do tju lënë të gatshëm të heqni qafe gjërat që nuk dëshiron më, duke përfshirë një dashnor që keni mbajtur përreth vetëm me raste. Flisni – kjo është mënyra e vetme për të marrë me të vërtetë atë që dëshironi.

Virgjëresha (23 Gusht-22 Shtator)

Venus, planeti i marrëdhënieve dhe Marsi, planeti i energjisë, po vijnë së bashku në shenjën tuaj këtë muaj, Virgjëresha – dhe kjo është në të gjitha mënyrat një mrekulli për jetën tuaj seksuale. Ju do të ndjeni një ndjesi të fokusuar në dëshirat tuaja; ju e dini atë që dëshironi, dhe ju do të bëni atë të ndodhë. Ju gjithashtu do të keni një imazh të ri dhe të përmirësuar të trupit – dukeni mirë, në fund të fundit – dhe njerëzit do ta vënë re. Nëse jeni i vetëm, dikush i ri do të hyjë në orbitën tuaj që do tju tërheq (dhe çfarë keni nevojë) më shpejt se sa do të mendonit. Dhe, nëse jeni i shoqëruar apo jo, vetëbesimi juaj i ri do të ngrejë lojën tuaj seksuale, duke ju lënë ndjenja përtej kënaqësisë.

Peshorja (23 Shtator-23 Tetor)

Shhh! Lidhja Venus / Mars po ndodh në anën e tabelës tuaj që përfaqëson sekretet. Ndoshta ju jeni duke pasur një romancë të vogël seksi që nuk i keni thënë ende miqve tuaj ose keni ëndërruar një fantazi seksuale që nuk e keni ndarë me partnerin tuaj. Çfarëdo që të jetë, do të jeni gati për ta vënë në zbatim me këtë muaj. Nëse jeni i vetmuar dhe pyesni veten nëse ekziston një shkëndijë mes jush dhe dikujt që ja keni vënë syrin, thjesht shkoni flisni në të. Ju nuk do të vendosni për këtë nëse e mendoni. Në një lidhje? Merrni parasysh një largim romantik rreth datës 14, kur Venusi futet në shenjën tuaj, duke ju bërë të dukeni dhe të ndiheni të mrekullueshëm.

Akrepi (23 Tetor-21 Nentor)

Jupiteri, planeti i fatit të mirë dhe mundësive, po vjen në shenjën tuaj dhe do ju ndjekin të gjitha llojet e gjërave të mira. Papritmas, apeli juaj i seksit do të ngrihet në qiell (me sa duket mund të shkojë më lart). Do të ndiheni sikur po mbani veten me të mira dhe nuk do të keni frikë të shikoni njerëz në sy dhe kjo ndjeshmëri dhe vetëbesim do tju marrin një kohë të madhe në dhomën e gjumit. Marsi, planeti yt në pushtet, shkon në peshore më 22, duke ju bërë të ndiheni të papërmbajtshëm. Të gjithë këta elementë do t’ju ndihmojnë të lidheni në një nivel të ri dhe më të thellë këtë muaj, kështu që planifikoni një seks të ngadalshëm dhe sensual në të ardhmen tuaj

Shigjetari (22 Nentor-21 Dhjetor)

Ju dëshironi ti keni të gjitha, dhe ju do ti merrni ato këtë muaj. Hëna e plotë e datës 5 do tju bëjë të jeni midis të bërit atë ë dëshirojnë shokët tuaj apo atë që ëshiron partneri/partnerja juaj. Për fat të mirë, ju mund të bëni gjithçk. Miqtë tuaj do të luajnë shumë me jetën tuaj të dashurisë këtë muaj. Nëse jeni i vetmuar, do të takoni dikë të ri dhe interesant. Nëse jeni në një marrëdhënie, planifikoni të keni disa darkë me partnerin dhe datat e dyfishta me miqtë tuaj – Dhe mos u bëni merak, ju të dy do të përfitoni më shumë nga kjo.

Bricjapi (22 Dhjetor-19 Janar)

Ju keni qenë duke menduar për një pushim, dhe këtë muaj do të bëni diçka për këtë. Partneri juaj do t’ju shtyjë drejt një pushimi të vjeshtës ose duke marrë një udhëtim në të ardhmen – mos thuaj jo. Seksi i pushimeve do të jetë i nivelit të mahnitshme. Hëna e plotë e datës 5 do tju lërë me dëshirën për të bërë sex, prandaj mos hezitoni të zhvisheni. Single? Ju do të takoni dikë të ri për shkak të një miku ose lidhjes në punë. Ora juaj e ardhshme e lumturisë mund të kthehet në diçka shumë, shumë më tepër.

Ujori (20 Janar-18 Shkurt)

Venusi dhe Marsi janë në shtëpinë tuaj të seksit, që do të thotë një gjë: Ju mendoni vetëm për sex, Ujo, dhe kjo nuk është një gjë e keqe. Ju do të jeni duke menduar për këtë, duke folur për atë dhe duke vepruar në impulset tuaja, duke ju bërë një person shumë të kënaqur seksualisht . Nëse jeni në një marrëdhënie, ju dhe partneri juaj mund të ndiheni të detyruar të provoni diçka të re. Jeta është e shkurtër. Dhe, nëse je i vetmuar, nuk do të kërkosh për një kohë të gjatë. Dikush që ju e dini është shumë i gatshëm dhe i aftë për të kënaqur të gjitha nevojat tuaja.

Peshqit (19 Shkurt-20 Mars)

Venusi dhe Marsi po vijnë së bashku në shtëpinë tuaj që përfaqëson intimitetin seksual. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të keni shumë mundësi për seks të ngadalshëm dhe sensual. Por nëse nuk je në diçka serioze, do të gjesh veten duke menduar se sa intime dëshiron të jesh me personin që ngroh shtratin tënd. A jeni të kënaqur duke shkuar me të gjithë apo doni të mbani dicka serioze? Mos u lidhni shumë me dikë, edhe pse: Hëna e re në datën19 do të bëjë që të doni të shkëputeni nga kufizimet dhe të bëni gjërat në rrugën tuaj – brenda dhe jashtë shtratit.