Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur sulmeve të LSI-së, për administratën shtetërore, e cila nuk mund të shndërrohet në tepsi interesash.

“Nuk e kuptoj se përse na janë mërzit këta aleatët. Çfarë kanë? Pse janë mërzitur? Si mundet ne të vazhdojmë për 27 vjet. Nëse do jesh i varur nga numrat në Parlament, do detyrohesh të pranosh tepsinë. Nuk e kuptoj pse dalin të mbrohen? Se nuk i kam përmend me emra. Pse nuk vazhdojnë fushatën normalisht. I kam provuar në kurriz. Nuk me dhE 10 pastruese mo burrë. Të shkosh ti biesh në qaf 10 pastruese. Po ca të bësh, të lesh reformën pa bërë?”