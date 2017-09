Në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kryeministri Edi Rama vuri theksin tek nevoja e integrimit europian të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, zgjerimi i Unionit, garanton stabilitet.

Garancia e zgjerimit, sipas kryeministri shqiptar, vjen nga zhvillimi ekonomik e social i rajonit. Rama bëri thirrje për njohjen e Kosovës nga të gjithë ato vende të cilat nuk e kanë bërë deri më tani. Në mënyrë të veçantë mesazhin ia dërgoi Serbisë.

Në një kohë kur bota kërcënohet nga ekstremizmi dhe radikalizmi, kryeministri Rama nënvizoi angazhimin e Shqipërisë në luftën kundër terrorizmit.

Fjalimin e tij në sesionit e 72 të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, kryeministri Rama e mbylli duke mbështetur propozimin e Presidentit amerikan Donald Trump për reformim të Organizatës.

Menjëherë pas përfundimit te fjalës së tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, kryeministri Rama, ka dhenë një intervistë për Zërin e Amerikës. Shefi i qeverise tha se është i angazhuar per bashkëpunimin me opozitën, por jo duke ndjekur ritmin e Partisë Demokratike.

Rama u pyet edhe per prioritetet e qeverise qe drejton ne katërvjeçarin e ardhshëm. Sipas tij, fokusi kryesor do te jete tek ndërtimi i një Shqipërie dinjitoze me ekonomi te forte.