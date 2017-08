Kane vetëm 48 ore kohe, ndaj fituesit e raundit te pare i janë drejtuar universiteteve per t’u regjistruar.

Ne sekretaritë e fakulteteve nuk ka radhe dhe as probleme me sistemin. Pas regjistrimit te studenteve te rinj te dhënat kalojnë online, gje qe me vone do te reflektohet ne lëvizjen e vijës se kuqe.

Per shume kandidate ky është regjistrimi përfundimtar dhe tashme presin vetëm fillimin e vitit akademik.

Ndërsa te tjerë fitues, pas regjistrimit te detyruar te kësaj faze thonë se do te ndjekin lëvizjet e listës per te pare nëse do te arrijnë degët e preferuara.

Faza e pare e këtij raundi regjistrimesh mbyllet pasditen e se mërkurës. Me pas nisin 6 fazat e tjera 48 oreshe te cilat u japin mundësi kandidateve qe aktualisht ndodhen poshtë vijës se kuqe.

Ky raund regjistrimesh do te zgjasë deri ne 11 shtator. Kandidatet qe jane regjistruar ne ketë raund apo ata qe kërkojnë dege me te mira ne 15 shtator nisin aplikimet per raundin e dyte.