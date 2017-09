Policia e shtetit ndaloi 177 persona në aeroportin e Rinasit, pasi dyshohet se ata udhëtonin drejt vendeve te BE për qëllime azili. Në një njoftim për mediat, policia bëri me dije se vetëm gjate muajit gusht janë kapur 8 persona të shpallur në kërkim. Ndërsa 17 të tjerë janë proceduar për falsifikim të dokumenteve. Ndërkohë në policinë e shtetit u krijua baza e të dhënave për gjakmarrjen. Sipas policisë, diçka e tillë bëhet dhe për parandalimin e të gjitha rasteve, të cilat tentojnë të kërkojnë azil në vendet e BE. Gjithashtu baza e të dhënave do të shërbejë dhe në parandalimin e rasteve, të cilat paraqesin rrezikshmëri.