Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, është shprehur se vendi i tij synon të arrijë një marrëveshje historike me shqiptarët e Kosovës dhe se avionët e ushtrisë serbe, nuk janë kërcënim për askënd në rajon.

“Serbia dëshiron të krijojë shtet të fortë dhe të qëndrueshëm, që të jetë partner i fuqishëm si dhe do të synojë marrëveshje historike me shqiptarët, fqinjësi të mirë me boshnjakët, marrëdhënie të mira me kroatët dhe lidhje më të forta me malazezët. Serbia nuk druhet të negociojë me askund, por askush nuk duhet të mendojë se negocion nga frika.”