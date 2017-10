Manchester Siti është skuadra qe vendos standarted e këtij sezoni ne premier ligen angleze. Skuadra e Pep Guardioles ka fituar edhe ndeshjen e vlefshme per javen e 9 te kampionatit dhe perfiton nga hapi fals i rivaleve te te njejtit qytet.

Ne “Etihad Stadion”, qytetaret kishin perballe Bernlin dhe e munden 3-0. Ne pjesen e pare nje penallti e kthyer ne gol nga Sergio Aguerro ndersa ne te dyten Otamendi dhe Sane me dy gola, brenda 3 minutash e cuan skuadren ne kuoten 25 pike 5 me shume se United qe u mund ne transferten e Hadersfilldit 2-1.

Mui dhe Depotre Brenda 5 minutave ne mesin e pjeses se pare kaluan vendasit ne avantazh ndersa djajte e kuq munden vetem te shkurtojne diferencat me Rashford. Eshte rikthyer te fitorja celsi qe mundi ne shtepi Uatfordin ne nje ndeshje me shume permbysje. Blute kaluan ne avantazh shume shpejt me Pedron por miqte barazuan ne fundin e pjeses se pare me ane te Dukure.

Me te nisur e dyta situata perkeqesohet edhe me shume ne londer pasi Pereyra kalon Uatfordin ne avantazh. Megjithate Konte ka nje dore te arte pasi fut ne loje Batshuain i cili ja shperblen me dy gola te shenuar ndersa nje mban per autor Azpilikueten. 4-2 dhe Chelsea eshte i katerti me 16 pike.