Sfida me Italinë nuk ishte e rëndësishme per vete perballjen me nje nga ekipet me te mira ne bote, por përkoi edhe me lamtumiren zyrtare te kapitenit legjendar Lorik Cana. Ne “Loro Borici” fanella gjigande me numrin 5 u shpalos nga tifozët përpara se vete lojtaret duke filluar nga portieri Berisha te dilnin ne fushe me fanellën me te njejtin numër.

Lorik Cana u thirr ne kombëtare ne moshën 19 vjeçare ne 11 qershor te 2003-it. Edhe pse kishte te drejte te zgjidhte Zvicrën apo Francën, ai zgjodhi me zemër dhe shume shpejte u be nje lider i vertete me fanellën kuqezi. Per 13 vite ai mbrojti ngjyrat e Shqipërisë 93 here duke shënuar edhe nje gol. Cana u kthye ne liderin simbol te kuqezinjve per karakterin dhe personalitetin e tij, duke i dhëne vlera shiritit te kapitenit. Nje karriere brilante edhe si lojtar ku kulmi ishte ne France te Marseja e Paris Sg per te vazhduar me pas te Sanderland ne Angli, Gallatasaraj, Lacio e ne fund te karrieres përsëri ne Francë te Nante.