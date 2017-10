Per here te pare ne ketë legjislature parlamenti lejoi kontrollin e banesës per nje ish-ministër Sajmir Tahirin, por ashtu siç pritej 75 votat e maxhorances rrezuan kërkesën e Prokurorisë se Krimeve te Renda per arrestimin e tij.

Ndryshe nga rasti i Tom Doshit kur votimi ishte i fshehte, votimi per Saimir Tahirin u be i hapur duke iu referuar nenit 73 te Kushtetutës.

Rregullorja nuk lejon debate per çështjen e imunitetit, por Sali Berisha shfrytëzoi hapësirën per procedure, per te akuzuar kryeministrin.

Vete Tahiri zgjodhi te jape vetëm nje mesazh te shkurtër ne sallën ku opozita kishte vendosur parulla qeveria e krimit, qeveria e drogës, e me pas te largohej pa marre pjese ne votim.

Me kete votim parlamenti mbylli procedurën per Saimir Tahirin e tashme hetimet per ish-ministrin e brendshëm jane ne doren e Prokurorisë se Krimeve te Renda.