Këngëtarja është paditur se nuk ka paguar korin e krishtlindjeve me të cilin ajo ka performuar në një koncert në 2016.

Mariah i ka premtuar grupit të këngëtarëve një pagesë në total prej 67,500 dollarësh, por ende nuk duket të jetë kujtuar për ta. Megjithatë, kjo nuk e ka mërzitur Marian pasi ajo së fundmi është shfaqur në një performancë spektakolare ku një motorr uji i larë në ar është ngjitur në skenë për të.

Ndërsa kori i krishtlindjeve tashmë ka dalë me patrullën “All I ëant for Christmas is my money !”