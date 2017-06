Demi Rose na ka lënë sërish pa fjale, duke pozuar me bikini gjatë pushimeve në Ibiza.

Modelja britnike dukej në super formë, ashtu si çdo herë tjetër.

Demi mbante veshur bikini dy ngjyrësh, që i tregonin më së miri linjat perfekte.

22 vjeçarja pozoi sensualisht pranë detit për revistën “Sixty 6 Mag”, por nuk munguan as selfie-t e nxehta.

Modelja dukej tepër natyrale, me flokët e lagur e të lëshuar mbi trup dhe me një make up minimalist në fytyrë.